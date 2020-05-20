Рада готовит отмену авиасбора для бизнес-джетов олигархов

Согласно пояснительной записке, сейчас уплата авиационных сборов урегулирована постановлением Кабмина. Законопроектом предлагается урегулировать на уровне закона вопрос уплаты государственных сборов с субъектов авиационной деятельности, учитывая практику неоднозначного толкования субъектами авиационной деятельности норм действующего законодательства, что приводит к многочисленным судебным спорам.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады обращает внимание, что законопроектом среди прочего предусмотрено освобождение от уплаты сборов перевозки отдельных категорий пассажиров, однако не уточнено, каких именно.

Кроме того, авторами законопроекта не обосновано предложение освободить перевозчиков от уплаты государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, при выполнении перевозок менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Как сообщалось, по состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед “Украэрорухом” по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.