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Рада поддержала отмену согласования строительства дорог и застройки в центре городов
20 мая 2020 | 09:42
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Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности”. За принятие соответствующего законопроекта №2680 в первом чтении проголосовало 227 народных депутата.
Проектом предложено отменить требование о получении разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и/или капитального ремонта автомобильных дорог.
Кроме того, предложено отменить пункт закона “Об архитектурной деятельности” о согласовании главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.
Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям установленных норм и правил.
Законопроектом на Кабинет министров также возлагается обязанность внести изменения в строительные нормы, обязательные для выполнения национальные стандарты и другие нормативные документы.
Против принятия законопроекта в существующем виде выступили Минрегион, Комитет Рады по вопросам экологической политики и Главное экспертное управление парламента.
Как пояснило ГНЭУ, законопроектом предполагается, что заказчик, генеральный подрядчик вправе выполнять строительные работы после представления уведомления о начале их выполнения даже по классу объектов со значительными последствиями, тогда как такой механизм предусмотрен только для объектов, которые могут составлять незначительную угрозу.
При этом заказчик будет вправе выполнять работы без выдачи ему указанным органом разрешения.
В то же время отмена требования о необходимости согласования главным архитектором проектного решения объектов строительства, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, а также на магистралях и площадях общегородского значения может иметь негативные последствия для сохранения культурного наследия, а также создаст угрозу еще большего загромождения важных магистралей и площадей в городах.
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