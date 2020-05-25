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Apple переносит часть производства из Китая во Вьетнам
25 мая 2020 | 10:04
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Американская корпорация Apple решила перенести часть своего производства из Китая во Вьетнам. Речь идет о беспроводных наушниках.Об этом сообщает издание The Verge.
Отмечается, что один из сотрудников издания купил новые AirPods Pro, на которых было указано, что наушники произведены во Вьетнаме. Подобные истории рассказывали пользователи форума MacRumors.
Пока неясно, какой процент AirPods Pro производится во Вьетнаме или планирует ли Apple выпускать больше продуктов в стране. На запрос The Verge о комментарии этой ситуации Apple не ответила.
Известно, что Apple собирает большую часть своей продукции в Китае. Но компания проявила интерес и даже сделала значительные иностранные инвестиции для диверсификации своего производства.
Отчасти это связано с последствиями пандемии COVID-19, а также продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая ввела тарифы на некоторые продукты и компоненты Apple и оказала давление на лоббистские усилия генерального директора Тима Кука с администрацией Трампа. Еще в 2017 году Apple начала собирать некоторые модели iPhone и в Индии.
В июле прошлого года Nikkei сообщил, что Apple рассматривает вопрос о переносе части своего производства во Вьетнам из-за торговой войны.
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