"Газпром" становится не нужен европейцам

25 мая 2020 | 10:24

Украинцев это должно радовать.

Газ за бесценок

14 мая Александр Лукашенко потребовал снизить цену на российский газ для Беларуси: "Я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время по $65-68 за тыс. кубов, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?". Российская сторона на это ответила, что, мол, договор предусматривает фиксированную цену, и нечего ее пересматривать, самим деньги очень нужны. Но понятно, что на самом деле это скорее политический вопрос на фоне серьезного падения газовых цен в регионе.

А вот Турция оказалась в более выгодной ситуации: ее компании могут себе позволить без штрафов снижать покупку российского газа на 80%. На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой она резко сокращает закупки российского газа. По итогам марта поставки "Газпрома" государственной Botas и независимым турецким операторам упали в семь раз, до 210 млн куб. м по сравнению с мартом предыдущего года. Теперь же "Турецкий поток", на который РФ потратила уйму денег, оказывается незагружен. Турция, которая прежде занимала второе место среди крупнейших клиентов "Газпрома", откатилась во вторую десятку, купив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн куб. м) и меньше, чем Литва (272 млн). Российский газ Турция заменяет сжиженным - об этом ниже.

Российский газ перестал быть востребован главными его покупателями за пределами РФ. Китай сперва сократил покупку сжиженного газа, а потом и российского обычного.

Цена на российский газ привязана к цене на нефть - но со временным лагом от трех до шести месяцев. А вот СПГ, который в Европу и ту же Турцию поставляют Норвегия, США, Алжир и Катар, торгуется по актуальным рыночным ценам, которые в Европе очень сильно упали из-за аномально теплой зимы и переполненности европейских хранилищ. Результат - резкое превышение предложения над спросом и рекордное снижение стоимости топлива.

Чем не преминули воспользоваться поставщики СПГ. Турция с начала года импортировала из США больше СПГ (1,2 млн т или 1,62 млрд куб. м за I квартал), чем за весь прошлый год (менее 850 млн куб. м). Пользуясь ситуацией, Botas активно скупает сжиженный газ. Если за весь 2019-й Турция импортировала 8,8 млн т СПГ (12 млрд куб. м), то в январе-марте нынешнего - 4,8 млн т (6,6 млрд кубов).

А европейцам вообще раздолье. Спотовые цены на европейских газовых хабах в апреле летели вниз, обновляя исторические минимумы практически каждый день. Сейчас тысячу кубов можно купить за $48-49. Для сравнения: внутри РФ тот же "Газпром" продает газ, в зависимости от региона, покупателя и текущего валютного курса, по цене от $50 до $70.

Справедливости ради скажем, что европейские цены на газ еще в марте упали ниже себестоимости и для поставщиков СПГ. "Однако у многих трейдеров СПГ-танкеры зафрахтованы на долгосрочной основе, что позволяет учитывать затраты на фрахт в качестве уже понесенных издержек, поэтому поток американского СПГ на экспортные рынки не останавливается", - отмечают эксперты "Сколково".

Траектория падения

Пока, по итогам марта (это самые свежие данные), экспортные доходы "Газпрома" упали вдвое. Мир перевернулся: раньше российский газовый монополист твердил, что внутри РФ продает газ себе в убыток, а доход получает от экспорта. Теперь, получается, внутренний рынок становится более прибыльным, чем зарубежный, - но все равно убыточным.

"Мы и в этот кризисный год справляемся с выполнением того бюджета, который принят в декабре 2019 г. Но также видим, что ухудшаются показатели по МСФО, эта проблема нас сильно беспокоит", - заявлял в апреле руководитель финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иваннико.

В I квартале 2020 г. головная компания российского монополиста ПАО "Газпром" получила около $4,2 млрд убытка. Эта отчетность пока учитывает только статистику головной компании; данные по "дочкам" "Газпрома" пока доступны лишь за IV квартал 2019 г. Из них следует, что чистая прибыль снизилась более чем в два раза до $2,2 млрд, а из-за выплаты штрафа украинскому "Нафтогазу" сформировался кассовый разрыв в размере около $2,5 млрд.

"Газпром" столкнулся как с сокращением продаж, так и со снижением цены на газ. По оценкам аналитиков, в результате в бюджете газового монополиста образуется "дыра" размером в $10 млрд.

По итогам I квартала, экспорт газа принес РФ $7,1 млрд - вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных по платежному балансу Центробанка России. Средняя экспортная цена "Газпрома" все-таки значительно выше биржевых котировок: концерн использует более "длинные" инструменты определения цены, сохраняет определенную долю нефтяной привязки, и кроме того, его контракты защищены условием take-or-pay ("бери или плати").

"С другой стороны, на фоне текущих цен "Газпром" не способен наращивать поставки по долгосрочным контрактам, и главным драйвером поставок являются продажи через электронную торговую платформу", где газ стоит существенно дешевле, напоминают эксперты "Сколково".

"По прогнозам "Газпрома", в 2020 г. экспорт газа снизится на 16,4% - с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м, а средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тыс. куб. м. Но реальное падение, я считаю, может оказаться куда более сильным. К тому же компания привыкла жить на широкую ногу, с огромным штатом работников и множеством непрофильных активов, - сказал "ДС" эксперт по нефтегазовой отрасли инвестиционной компании Exor Валентин Топалый. - Теперь придется, во-первых, урезать аппетиты, а во-вторых брать в долг. С начала года "Газпром" уже дважды размещал евробонды на $3,9 млрд - это для погашения предыдущих долгов. Теперь придется делать новые заимствования, под значительно более высокий процент".

Как считает эксперт, далее "Газпрому" придется отказаться от инвестпрограмм. В конце апреля компания уже заявила о сокращении инвестиций на 216 млрд руб. Еще сильнее инвестпрограммы могут сократиться в последующие годы - не менее чем на 285 млрд руб. в 2021 г. и 448 млрд руб. в 2022-м.

Весьма вероятно, что сейчас "Газпром" постарается направить максимум ресурсов на строительство собственных мощностей по сжижению газа. Однако европейцы, похоже, всерьез настроены использовать ситуацию, чтобы по-максимуму избавиться от газового диктата РФ. Так и "Северный поток-2", в который было вложено около $11 млрд, может остаться недостроенным.

17 мая истек договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт истек. По его словам, поставки газа по магистрали "Ямал-Европа" будут продолжаться "в том или ином виде", однако не привел какой-либо конкретики по стоимости транзита и объемам. До сих пор же прокачка по газопроводу "Ямал-Европа", который через Беларусь и Польшу идет в Германию, составляла 33 млрд кубов в год.

"Новый механизм вступил в силу 17 мая, и есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это Газпром экспорт, который пользовался этим маршрутом из России в Германию. Он забронировал 90% мощностей на III квартал, а в понедельник забронировал мощности на июнь", - сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"Обанкротиться "Газпрому", конечно же, не дадут. Для российского государства, для Кремля, это вопрос принципа. Просто теперь будет ориентация на внутренний российский рынок газа, - сказал "ДС" эксперт Фонда энергетической безопасности России Владимир Лыньков. - Весьма вероятно, что мы вновь, как в советское время, увидим перекрестное субсидирование, когда компании покупают газ намного дороже, чем население, которому сохраняют "социальную" цену. В любом случае, "Газпром" ожидает тяжелая пятилетка - как минимум".

Перспектива

Вероятно, оправдается последний, хотя и еще докризисный среднесрочный прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому с 2018 по 2024 гг. потребление газа в ЕС увеличится лишь на 0,4%, притом что мощности по сжижению в Северной Америке вырастут почти четырехкратно (с 31 до 122 млрд куб. м), а регазификационные мощности в Европе - на 5% (с 241 до 252 млрд куб. м).

Вкупе с недавним запуском газопровода TANAP, предназначенного для транспортировки каспийского газа в Европу в обход России, и проектом Baltic Pipe, который к 2023 г. позволит доставлять газ в Польшу с месторождений Северного моря, это будет означать окончательное превращение европейского рынка в рынок покупателя, где условия диктуют потребители, а не продавцы.

Для Украины все описанное важно не только тем, что энергоресурсы останутся достаточно дешевыми, что поддержит в кризис наш экономику. Важно и в политическом плане. Давно замечено: чем меньше у РФ денег от нефти и газа - тем менее она склонна вмешиваться в дела соседей и "защищать свои внутренние интересы" по всему миру.

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