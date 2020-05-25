В поисках исчезающего вируса

25 мая 2020 | 17:59 , Олег Ельцов. ТЕМА

Как известно, все мы – президенты, а также эксперты инфекционисты-вирусологи. В этой связи вопрос, коллеги: а что случилось со страшным вирусом? Куда он подевался?..

Нет, мы знаем, что в мире насчитали 5,4 миллиона инфицированных. Из 7,5 млрд. Это меньше 0,1%. Страшные цифры, конечно. Пандемия как-никак. Но что творится в Украине, православные?! Две недели как в стране начали попускать карантинные ограничения. Народ, конечно, сразу забил на все эти «без крайней нужды на улицу не выползать, больше двух не собираться, в масках и перчатках спать, делать детей и принимать пищу вовнутрь. И чтобы в парки и на спортплощадки – ни-ни!» Народ снова полез куда попало, жарит шашлыки и распивает алкоголь в дружных кампаниях, снова ловит рыбу и бегает по стадиону.

Все это непотребство творится уже две недели. А сегодня еще и метро открыли… Думаю, вам не стоит напоминать, коллеги, что латентная жизнь коронавируса в нашем беспечном организме длится от 6 до 14 дней. А дальше, как мы помним: забитые больничные отделения, денно и ношно работающие аппараты ИВЛ (пока в Киеве задействован аж 1%, по Украине – целых 15%), полковые госпитали не справляются с нагрузкой, военные развозят гробы усопших, стадионы забиты трупами…

Но почему-то этого не случилось, а единственно честная статистика – число умерших – свидетельствует, что вирус неуклонно отступает. Ну как же?! Нас пугали всплеском после Пасхи, обещали вспышку заболеваемости, если не будем выполнять карантинные ограничения, все эти «социальная дистанция и пр».

Где горы трупов, я вас спрашиваю?! Где переполненные больницы и стадионы?! Почему вопреки послаблению, а если честно сказать – игнорированию – карантинных ограничений жить становится все легче и веселее?

Что изменилось в сравнении с началом мая? Погода – все та же, коллективный иммунитет нация приобрести не успела. Зато успела положить экономику и оставить людей без средств к существованию. Но мы карантин ослабляем, а вирус уходит. Куда он уходит, зачем и почему? Что его напугало? Нет, я конечно, рад что не увидел гор трупов. Но зато я увидел общенациональный локаут и не увидел логичного ему объяснения. Если кто знает ответ – просветите.