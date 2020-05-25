|
В поисках исчезающего вируса
25 мая 2020 | 17:59 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
Как известно, все мы – президенты, а также эксперты инфекционисты-вирусологи. В этой связи вопрос, коллеги: а что случилось со страшным вирусом? Куда он подевался?..
Нет, мы знаем, что в мире насчитали 5,4 миллиона инфицированных. Из 7,5 млрд. Это меньше 0,1%. Страшные цифры, конечно. Пандемия как-никак. Но что творится в Украине, православные?! Две недели как в стране начали попускать карантинные ограничения. Народ, конечно, сразу забил на все эти «без крайней нужды на улицу не выползать, больше двух не собираться, в масках и перчатках спать, делать детей и принимать пищу вовнутрь. И чтобы в парки и на спортплощадки – ни-ни!» Народ снова полез куда попало, жарит шашлыки и распивает алкоголь в дружных кампаниях, снова ловит рыбу и бегает по стадиону.
Все это непотребство творится уже две недели. А сегодня еще и метро открыли… Думаю, вам не стоит напоминать, коллеги, что латентная жизнь коронавируса в нашем беспечном организме длится от 6 до 14 дней. А дальше, как мы помним: забитые больничные отделения, денно и ношно работающие аппараты ИВЛ (пока в Киеве задействован аж 1%, по Украине – целых 15%), полковые госпитали не справляются с нагрузкой, военные развозят гробы усопших, стадионы забиты трупами…
Но почему-то этого не случилось, а единственно честная статистика – число умерших – свидетельствует, что вирус неуклонно отступает. Ну как же?! Нас пугали всплеском после Пасхи, обещали вспышку заболеваемости, если не будем выполнять карантинные ограничения, все эти «социальная дистанция и пр».
Где горы трупов, я вас спрашиваю?! Где переполненные больницы и стадионы?! Почему вопреки послаблению, а если честно сказать – игнорированию – карантинных ограничений жить становится все легче и веселее?
Что изменилось в сравнении с началом мая? Погода – все та же, коллективный иммунитет нация приобрести не успела. Зато успела положить экономику и оставить людей без средств к существованию. Но мы карантин ослабляем, а вирус уходит. Куда он уходит, зачем и почему? Что его напугало? Нет, я конечно, рад что не увидел гор трупов. Но зато я увидел общенациональный локаут и не увидел логичного ему объяснения. Если кто знает ответ – просветите.
также читайте
[21.04.2020]
[06.04.2020]
[20.03.2020]
[20.03.2020]
|
по теме
"Газпром" становится не нужен европейцам
25. 05. 2020 | 10:24
"Музыкант - лучшее прикрытие". ФБР подозревает российского рэпера №74
22. 05. 2020 | 09:54 , Андрей Сошников
Суд западного округа Пенсильвании 11 мая начал рассматривать дело 29-летнего россиянина Максима Бойко, известного также как рэпер Plinofficial. Следствие считает, что Бойко отмывал деньги, похищенные хакерами из банков со всего мира. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Би-би-си выясняла, как россиянин, мечтавший стать главным рэпером на планете, мог оказаться незаменимым поставщиком услуг для киберпреступников.
Что день грядущий нам готовит?
07. 05. 2020 | 12:27 , АГАМБЕН Джорджо, итальянский философ
События, подобные тем, которые мы переживаем, мне кажется, показывают, что лекарство, которое должно было излечить наши недуги, рискует привести к еще большему злу. Именно этому риску мы должны всеми средствами сопротивляться.
Бесноватый Маск
04. 05. 2020 | 09:09
Коллеги Стива Джобса рассказывали, что тот был деспотом. Порой сотрудники "Эппл", оказавшиеся в одном лифте с боссом, теряли сознание. Оказывается, у него есть подражатель. Илон Маск устроил на Tesla «производственный ад». Он заставлял сотрудников смотреть «Монти Пайтон» и увольнял за малейшую оплошность. Wired рассказал, как шла работа над автомобилем Model 3.
25 мая 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»