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За 30 лет население Украины сократилось почти на 10 млн человек
26 мая 2020 | 09:35
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Количество наличного населения Украины по состоянию на 1 января 2020 года составляло 41 902,4 тыс. человек. Это на 9 936,1 тыс. человек меньше, чем на 1 января 1990 года (51 838,5 тыс. человек). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
При этом Госстат публикуют данные без учета временно оккупированных Россией территорий Автономной республики Крым и Севастополя.
По данным статистического ведомства, в 2020 году городское население составляло 29 139,3 тыс. человек (69,5%). Сельское население составляло 12 763,1 тыс. человек (30,5%).
Всего в Украине насчитывалось 28 376 сел, 882 поселков городского типа и 461 город.
По данным на 2018 год средняя ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляла 71,76 года, в т.ч. мужчин — 66,69 года, женщин — 76,72 года.
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