Япония будет доплачивать туристам

28 мая 2020 | 09:16

Япония решила выдавать туристам до 185 долларов за день пребывания в стране.

"Правительство Японии планирует возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, будут выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.



На инициативу было выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд). Субсидии будут покрывать до половины расходов туристов во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.



"Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств", - сообщает Kyodo News.