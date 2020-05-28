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Япония будет доплачивать туристам
28 мая 2020 | 09:16
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Япония решила выдавать туристам до 185 долларов за день пребывания в стране.
"Правительство Японии планирует возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, будут выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день", - говорится в сообщении.
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[26.05.2020]
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