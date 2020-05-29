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С 1 июня в киевском метро ожидают очереди

29 мая 2020 | 15:05

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Некоторые станции Киевского метрополитена будут закрывать на вход, чтобы соблюдать социальное дистанцирование. В метрополитене прогнозируют, что с 1 июня пассажиров станет больше из-за открытия пригородного сообщения. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.


"Вчера и Виталий Владимирович об этом говорил, и мы об этом заявляли, что с 25 мая в случае необходимости могут быть ограничения на вход в станции. Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве, когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток", - сообщила она.

Однако с 1 июня в метрополитене ожидают наплыв пассажиров.

"А 1 июня мы понимаем, что будет увеличиваться пассажиропоток, потому что поедет пригород... Планируется открытие пригородного сообщения. Поэтому еще раз напоминаем, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях", - сказала Макогон.

Она добавила, что ситуация мониторится в режиме реального времени, поэтому и станции, где понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько пассажир в случае ограничений сможет простоять в очереди, в метрополитене отметили, что таких просчетов пока нет.

"Пока что ведем мониторинг", - сказала пресс-секретарь.



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