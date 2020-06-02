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Международная катастрофа: Зимбабве вмешалась в дела США
02 июня 2020 | 10:21
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Правительство Зимбабве вызвало посла США в Хараре после обвинений Белого дома в адрес зимбабвийских властей о якобы их вмешательстве в ситуацию с массовыми протестами, вызванными смертью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.
Об этом сообщает зимбабвийская газета The Herald.
В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил американской телекомпании ABC, что некоторые страны, включая Зимбабве, являются "иностранными противниками" и пытаются использовать нынешние протесты в США, чтобы вмешаться во внутренние дела страны.
Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Сибусисо Мойо 1 июня встретился с послом США в Хараре Брайаном Николсом и сказал ему, что обвинения г-на О'Брайена "ложные, без каких-либо фактических оснований".
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