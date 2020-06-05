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ГБР задержало банду полицейских

05 июня 2020 | 10:06

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В банду входили 3 начальника и 4 оперативника отдела полиции в Днепропетровской области.


Сотрудники Государственного бюро расследований задержали семь участников бандгруппы полицейских. В банду входили два руководителя отдела полиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Речь идет о Павлоградском отделе полиции. В частности, задержали начальника и заместителя отдела, начальника сектора и 4 оперативных сотрудника.

"Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов правоохранители, ради повышения показателей в работе полиции, заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские предоставляли потерпевшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем привлекали их к уголовной ответственности", - сообщили в ГБР.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 УК. По месту работы и жительства задержанных проведены обыски. Полицейским уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких.

Отметим, сегодня в Верховной раде состоится отчет министра внутренних дел Арсена Авакова касательно расследования перестрелки в Броварах и пыток полицейскими в Кагарлыке.



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