Испытание Аваковым

11 июня 2020 | 13:51 , Олег Ельцов. ТЕМА

США штормит из-за смерти не самого законопослушного черного в ходе стандартного задержания полицией. Подобные, не столь массовые бунты случаются в США с завидной регулярностью. Можно отнести это отчасти к комплексу вины американской нации: ведь это дедушки-бабушки нынешних американских тинэйджеров практиковали сегрегацию, вступали в ку клус клан, использовали африканцев как скотину на полях. А сегодня черные американцы, добившись равноправия, особенно остро реагируют на любой намек на ущемление их прав, особенно со стороны полицейских, особенно белых. Хотя случаются и убийства белых черными полицейскими, но это не имеет взрывных последствий. И вот что интересно: в выступлениях против полиции Миннеаполиса плечом к плечу стоят черные с белыми. Но, бог с ними, с американцами: пусть разбираются между собой и со своей полицией.

А что у нас? У нас нет негров, но тоже есть полиция в красивой форме американского образца. Она не преследует черных по причине их отсутствия, зато насилует белых, обкладывает данью уличных торговцев, закрывает дела за взятки, вымогает деньги за сдачу экзамена на получение водительского удостоверения и вечно опаздывает на место ДТП. Население давно махнуло рукой на камлания про полицию-сервисную службу, наконец поняло, что не форма и темные очки красят полицейского, что бесконечные переаттестации и переименования не меняют сути и методов. Украинцы помнят, что при «злочинном режиме» были Врадиевка и расстрел селянина нардепом Лозинским на охотничьих угодьях под Голованевском. Также все знают, что обновленная и проаттестованная полиция умеет массово убивать друг друга, как в ночных Княжичах под Киевом, умеет насиловать свидетелей прямо в райотделе, как в Кагарлыке, а в министерских кабинетах решают вопросы с сыном министра по закупке рюкзаков.

А еще наша полиция умеет устраивать яркие шоу, как это было с задержанием главы МЧС Гладковским и его заместителем на заседании правительства, свозить на вертолетах налоговиков со всей страны, анонсировать раскрытие убийства Шеремета без должных оснований… Заметьте: счастливого завершения с осуждением главных участников шоу никто не видел.

Продолжать можно долго. Но и этих фактов хватило бы в США для того, чтобы разогнать не только полицию Миннеаполиса, но и Белый дом. Что украинцы? Да ничего! Куда-то делать былая удаль, патриотизм и нулевая толерантность к полицейскому беспределу. После броварского сходняка со стрельбой и кагарлыцкого изнасилования в Парламенте с огромным запозданием наконец решили заслушать министра Авакова и решить его судьбу. К этому событию на площадь перед парламентом подтянулись представители всего двух политических сил: «Правого сектора» и «Свободы». В десятке городов по Украине состоялись митинги за отставку Авакова, но это не вылилось в общенациональную волну негодования.

В СМИ и социальных сетях активизировались аваковские пиарщики, пытавшиеся заговорить тему. А ведь этот руководитель с огромной властью во главе гипертрофированного министерства давно уже заслужил на пожизненную отставку. Но нет! Вы помните, как сразу после избрания Зеленского Игорь Коломойский заявил, что Аваков – единственный министр, заслуживающий продолжить работу после смены правительства. Эта фраза не подкреплялась аргументами, но – таки да! С тех пор Аваков гордо несет почетное звание эффективного менеджера и аксакала Кабмина.

А что, собственно, сделал этот аксакал за все годы правления? В случаях, подобных сходке в Броварах со стрельбой все, на что способен Аваков – уволить начальника УВД, с чьей территории прибыли боевики. Насилуют свидетеля в райотделе Кагарлыка? Уволить к чертям весь численный состав РОВД! А на каком основании, разрешите поинтересоваться? Аваков, случаем, не собирается вводить процедуру децимации для провинившихся подразделений, то есть казнь каждого десятого, как в древнеримских войсках?

А может вместо этого произвола стоило научиться организовывать оперативную работу, положить край крышеванию нелегальных бизнесов и вообще расставить на руководящие должности неподкупных профессионалов?.. Нет, не получится. Если за столько лет Аваков ничему не научился кроме закупок вертолетов и осваивания грантов, то с ним каши не сваришь.

А избиратель воет, но терпит. Вот если бы орлы Авакова убили у нас хоть одного негра... Мы бы наверное устроили ментам бунт хуже чем в США! Но раз не убили, то уж изнасилования и прочий беспредел стерпим.

Не скажу, что прочие министры в наших мелькающих, как в калейдоскопе правительствах достойнее министра внутренних дел. Просто Аваков влиятельнее и явно засиделся в своем кресле. Но пипл готов терпеть и дальше. Вот именно по этой причине мы живем не как американцы. Живем как умеем и как заслуживаем, одним словом.