Экс-чемпионка мира по паралимпийской гребле найдена мертвой при попытке переплыть Тихий океан

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен скончалась в возрасте 60 лет, пытаясь в одиночку переплыть

Ее нашла мертвой береговая охрана. Тело спортсменки было привязано к 20-футовой лодке

Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.

Спортсменка также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.