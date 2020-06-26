ТЕМА

Экс-чемпионка мира по паралимпийской гребле найдена мертвой при попытке переплыть Тихий океан

26 июня 2020 | 13:08

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Анжела Мэдсен пыталась установить мировой рекорд.


Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен скончалась в возрасте 60 лет, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан, сообщает The Guardian.

Ее нашла мертвой береговая охрана. Тело спортсменки было привязано к 20-футовой лодке

Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.

Спортсменка также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.



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