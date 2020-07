Объясняя фразу про некачественных детей нардеп Третьякова сослалась на нобелевского лауреата

30 июня 2020 | 18:13

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что термин "качество детей" — не ее, а против нее ведется проплаченная кампания. Об этом она заявила с парламентской трибуны, передает корреспондент LB.ua.

