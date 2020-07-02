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Киевметрополитен: кидок на $4.000.000.
02 июля 2020 | 08:51 , Олег Ельцов. ТЕМА
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В киевском метро завелись карманники, которые лазят по карманам всех без исключения пассажиров. Имена и должности карманников всем известны, но они не наказаны.
Прошу пополнить карту в кассе метро. Узнаю, что моя карта устарела, нужно купить новую - Киевсмарткард.
50 гривен - мелочь, конечно... По моим прикидкам такую карту Метрополитена за отчетный период приобрели пару миллионов пользователей метро. 2млн.х 50=100 млн.грн. это порядка 4 млн.дол. Вот такой элегантный кидок киевлян и гостей столицы!
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