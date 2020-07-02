Киевметрополитен: кидок на $4.000.000.

02 июля 2020 | 08:51 , Олег Ельцов. ТЕМА

В киевском метро завелись карманники, которые лазят по карманам всех без исключения пассажиров. Имена и должности карманников всем известны, но они не наказаны.

Прошу пополнить карту в кассе метро. Узнаю, что моя карта устарела, нужно купить новую - Киевсмарткард.

- Нет проблем! Продайте новую, верните залоговую стоимость старой.

- Нет проблем, отвечают. - Вернем, если предоставите чек, подтверждающий покупку этой карты.

- ...?!! Тот чек, что я получил три года назад? Разве такие карты эммитировал кто-то кроме Метрополитена, их можно было купить на Троещинском рынке? Для чего чек-подтверждение покупки карты именно у вас?

- Ну, наверное, чтобы вам деньги не возвращать...