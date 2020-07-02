ТЕМА

Киевметрополитен: кидок на $4.000.000.

02 июля 2020 | 08:51 , Олег Ельцов. ТЕМА

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В киевском метро завелись карманники, которые лазят по карманам всех без исключения пассажиров. Имена и должности карманников всем известны, но они не наказаны.


Прошу пополнить карту в кассе метро. Узнаю, что моя карта устарела, нужно купить новую - Киевсмарткард.
- Нет проблем! Продайте новую, верните залоговую стоимость старой.
- Нет проблем, отвечают. - Вернем, если предоставите чек, подтверждающий покупку этой карты.
- ...?!! Тот чек, что я получил три года назад? Разве такие карты эммитировал кто-то кроме Метрополитена, их можно было купить на Троещинском рынке? Для чего чек-подтверждение покупки карты именно у вас?
- Ну, наверное, чтобы вам деньги не возвращать...

50 гривен - мелочь, конечно... По моим прикидкам такую карту Метрополитена за отчетный период приобрели пару миллионов пользователей метро. 2млн.х 50=100 млн.грн. это порядка 4 млн.дол. Вот такой элегантный кидок киевлян и гостей столицы!



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