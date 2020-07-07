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В РОССИИ БЫВШЕГО УКРАИНСКОГО ФУТБОЛИСТА ОБВИНИЛИ В ШПИОНАЖЕ
07 июля 2020 | 10:17
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В Москве в октябре 2019 года бывший украинский футболист Василий Василенко был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины и в настоящее время находится под арестом, сообщает ТАСС.
"Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", - рассказал собеседник агентства.
Он был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет УФСБ по Москве.
В свою очередь в Мещанском суде Москвы уточнили, что 19 июня срок ареста постановлением районного суда Василенко был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф "секретно". Согласно санкции статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.
Василий Василенко с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.
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