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Росію можуть відключити від системи SWIFT, - посол у США

27 июля 2020 | 10:52

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У найближчій перспективі санкції проти РФ будуть посилювати.


Посол України в США Володимир Єльченко вважає, що у найближчій перспективі санкції проти Російської Федерації будуть посилювати, а якщо РФ поводитиметься так, як зараз, то її можуть відключити від системи SWIFT. 

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, в осяжній перспективі санкції будуть посилюватися. Якщо Росія буде продовжувати себе вести так, як вона поводить себе сьогодні, а думаю, найближчим часом це не зміниться, то вони дочекаються ще й таких санкцій, як відключення від системи SWIFT", - зазначив Єльченко.

Відповідаючи на запитання, чому цього досі не сталося, хоча про відключення РФ від SWIFT говорять з 2014 року, він пояснив, що відключення від системи SWIFT негативно вплине і на партнерів Росії.

"Саме тому дуже обережна позиція в багатьох інших країн. Але якщо буде така зухвала поведінка Росії, вони дочекаються і цього. Свого часу розглядалося питання про заборону регулярних авіарейсів з Росії до США (зараз це сталося у зв'язку з пандемією), мова могла б іти про замороження банківських рахунків деяких російських посадовців високого рівня", - сказав посол.

Нагадаємо, у 2012 році система SWIFT відключила від розрахунків 24 іранські банки, в тому числі Центральний банк, у рамках санкцій, введених Європейським Союзом. Вплив такого рішення на світову економіку був обмеженим і в основному позначився на ціні нафти. Однак російська економіка в рази більша, ніж іранська, і ефект від її від'єднання буде значним.

Російський банкір порівняв відключення РФ від SWIFT із початком війни. У 2015 році США і Європа вирішили не відключати Росію від системи міжнародних банківських розрахунків SWIFT, тому що це занадто сильно вплине на їхні власні економіки.

"Лівий берег"



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