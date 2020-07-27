ТЕМА

Банк Рината Ахметова договорился о почти 14 млрд гривен финансовой помощи НБУ

27 июля 2020 | 11:02

распечатать        комментарии [0]       добавить в


По данным ПУМБ, 23 июля его наблюдательный совет принял решение о предоставлении согласия на операции по рефинансированию по Генеральному кредитному договору с НБУ на общую сумму до 13,85 млрд грн, в частности, на получение кредита рефинансирования (его части в пределах установленного лимита) сроком до пяти лет с уплатой процентов за пользование, комиссий и других платежей.

Кроме того, было принято решение о предоставлении в залог Нацбанка в обеспечение исполнения обязательств по операциям рефинансирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, а также других активов, принадлежащих банку, общей стоимостью не более 13,85 млрд грн.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100