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Банк Рината Ахметова договорился о почти 14 млрд гривен финансовой помощи НБУ
27 июля 2020 | 11:02
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По данным ПУМБ, 23 июля его наблюдательный совет принял решение о предоставлении согласия на операции по рефинансированию по Генеральному кредитному договору с НБУ на общую сумму до 13,85 млрд грн, в частности, на получение кредита рефинансирования (его части в пределах установленного лимита) сроком до пяти лет с уплатой процентов за пользование, комиссий и других платежей.
Кроме того, было принято решение о предоставлении в залог Нацбанка в обеспечение исполнения обязательств по операциям рефинансирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, а также других активов, принадлежащих банку, общей стоимостью не более 13,85 млрд грн.
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