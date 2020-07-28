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В Харькове погибли четверо комунальщиков

28 июля 2020 | 08:36

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По данным полиции, работники были без средств защиты и отравились аммиаком.


По предварительным данным, четверо коммунальщиков в Харькове погибли в результате отравления аммиаком. Трагедия произошла в ходе ремонтных работа на очистных сооружениях.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

 

Сообщается, что трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце. Инцидент произошел на территории иловых полей очистных сооружений Харькова. Один из работников потерял сознание и упал в колодец, ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.

"В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



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