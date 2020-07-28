ТЕМА

ВОЗ призывает открыть границы

28 июля 2020 | 08:38

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Страны не могут держать границы закрытыми в обозримом будущем.


Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения коронавируса. По словам представителя организации, экономика должна восстанавливаться.



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