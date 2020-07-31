Закат эры политического туризма

31 июля 2020 | 09:24 , Тамара Петренко

Чемоданы «вагнеровцев» в Минске оказались набиты «визитками Яроша».

В Беларуси задержаны боевики, которые планировали дестабилизировать обстановку в республике. По информации государственного агентства БелТА, они оказались наемниками «ЧВК Вагнера», которой, как известно, заправляет «повар Путина» Евгений Пригожин. Белорусы, не таясь, опубликовали список «героев», и выяснилось, что некоторые из них участвовали в военном конфликте на Донбассе и числятся в базе «Миротворец». Эта новость грянула как гром среди ясного неба, в России не на шутку переполошились, но продолжают писать новости по старым методичкам (новых-то не подвезли) о якобы украинском следе в белорусских протестах и «команде по страйкболу».

Первым рейсом по сигналу

Отношения Владимира Путина с Александром Лукашенко не менее сложны, чем отношения президента РФ со всеми президентами Украины. Не будем вдаваться в детали, но во время президентской избирательной кампании в Беларуси Владимир Путин решил одним выстрелом убить двух зайцев: а) приструнить Александра Лукашенко; б) поссорить Минск и Киев. В этих целях в информационном пространстве начали активно обсуждать нарративы, что Киев якобы отправил в Беларусь «националистов» для организации акций протестов, был опубликован вал сочинений на тему «Как Беларуси не повторить украинский путь с майданом» и прочее. Но всем, кто интересуется политикой, было понятно, что эта история — очередной виток гибридной войны, которую Главное управление Генерального штаба и Федеральная служба безопасности РФ ведут против всего мира.

Ярким участником этой истории стал некогда известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев, который, по слухам, продал бизнес и покинул Беларусь. Он вдруг записал серию видеообращений к белорусам и белорусской власти, в которых вызвал Александра Лукашенко на дуэль и поддержал протестующих. Его первое видео вышло 14 июля, когда в Беларуси прошли первые митинги, а тут на днях вышло пятое, неожиданное. В нем Вадим Прокопьев объявил, что находится в Киеве, где его якобы «приняли тепло» (хотя, по слухам, уехал после продажи бизнеса в Сингапур) и предлагает организовывать «точку сборки белорусского протеста в Киеве». Именно в Киев он якобы зовет оппонентов: «Сядем, перетрем по-европейски, без волчьих понтов», но готов вылететь в Беларусь «первым рейсом по сигналу».

«Замечательную» новость о якобы точке сбора в Киеве активно продвигала медиа помойка (зачеркнуто) площадка «Настоящее время» —всем известный проект российского Главного управления Генерального штаба. Он окончательно «расшлепался» на вливаниях в массы интервью Владимира Цемаха — одного из обвиняемых по делу о катастрофе МН17, распространении нарративов о якобы господстве Госдепа, создании США террористической организации ИГИЛ и участии в ней украинских боевиков. Очередная провокация Кремля была нацелена на внедрение в белорусское сознание мысли о якобы недружественной Украине, якобы заговоре с Вашингтоном для свержения белорусского президента и элиты. В конечном же итоге, Путину нужен лейбл союзного государства между Россией и Беларусью.

«Визитка Яроша»

Кремль пытается сыграть на контрасте, продавив в информационное пространство нарратив о ярых фанатиках и нацменах, которые якобы объединились в борьбе против территориальной целостности Беларуси. Кремлевские марионетки регулярно пользуют тему «украинского следа» для продвижения главного тезиса «failed state». Где только, по их мнению, не появился «след» — странно, как задержанный 17 июля в Хабаровске террорист оказался гражданином среднеазиатской республики, а не Украины, и при нем был флаг международной террористической организации, а не «визитка Яроша». Подобное происходит не только на постсоветском пространстве, но и Европе. В частности, сербское издание Alo в начале июля транслировало фейки о причастности украинцев к митингам в Сербии. Их подхватили российские пропагандисты, чтобы попытаться спровоцировать конфликт Белграда и Киева.

На фоне акций протеста в Хабаровске, которые третью неделю не сходят с первых полос рейтинговых изданий, нарушений прав человека и государственного террора в Крыму, тотальной коррупции в высших эшелонах «Единой России» Владимиру Путину надо срочно отвлечь внимание россиян и международных наблюдателей. Он пытается втянуть Украину в белорусские выборы, создать из Киева ореол угрозы и головной боли лично для Александра Григорьевича, тем самым поставив под вопрос достигнутые с Владимиром Зеленским договоренности о мире и дружбе.

Спецоперации Москвы направлены на создание точек уязвимостей в вертикали власти Александра Лукашенко, Кремль пугает падением режима и промывает мозги сочинениями о вездесущем Госдепе и шагающих по улицам колоннах националистов. Используя российские площадки закамуфлированные западные спецслужбы создают классическую схему якобы «вмешательства Запада в протесты в Беларуси и смещения Лукашенко по украинскому сценарию». Ну а в качестве альтернативы президенту Беларуси предлагают найти точку опоры в «старых» друзьях, признать «русский мир» на территории республики и выполнить требования Владимира Путина.

Конец эры «политических туристов»

Сейчас РФ пытается переложить ответственность за задержанных представителей «ЧВК Вагнер» на территории Беларуси на украинскую сторону. Кремль часто говорит, что Россия своих не бросает, но, видимо, наемники — это не «свои». Западу понадобилось целых шесть лет, чтобы осознать реальность угрозы со стороны России эпохи Владимира Путина, страны-гибрида Зимбабве с Северной Кореей. Но пришло время начинать активную работу по выявлению российских агентов, многие из которых прячут свое истинное лицо за инициативами Европы и США по продвижению демократических ценностей и борьбе с коррупцией. Пора снять маски, чтобы эра «политических туристов» подошла к концу, а с ней и закончилась развязанная Россией гибридная война.

Источник: Newssky