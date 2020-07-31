ТЕМА

Пискун будет официально советовать Венедиктовой

31 июля 2020 | 17:43

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генерального прокурора Святослава Пискуна своим советником. Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.



комментарии [2]

01.08.2020 07:25     Александр Часть 2
Жаль что на этом сайте нельзя в одной публикации публиковать более 800 знаков.
А то бы я привел бы огромное количество неопровержимых, шокирующих фактов о этих должностных подонках, ворах, мошенниках, убийцах, дебилах Луценко и Пискуне, да и о их многочисленных пособниках преступниках. Эти скоты, и подонки сидя в кресле генерального прокурора Украины вместе с такими же должностными ворами, убийцами и подонками мусорами и судьями лично занимались крышеванием нелегального игрового, так называемого бизнеса, контрабанды,крышевали проституцию,занимались рэкетом - отнимали бизнес у бизнесменов,незаконно получали автомобили и квартиры в виде взяток, и Венедиктова такая же как и эти подонки,Пискун ей пара.
01.08.2020 07:10     Александр Часть 1
Докатилась Украина.
За все 29 лет узурпированной в Украине власти, преступники, воры, убийцы мусора, прокуроры, судьи, сбушники, налоговики, и другие должностные воры, убийцы, преступники, которым за их массовые преступления место пожизненно в тюрьмах, они поменявшись местами с другими преступниками - ворами, мошенниками, убийцами, оказываются снова на теплых, прикормленных местах - советниками, помощниками. Их счастье, что они не в Китае, там таких должностных подонков, воров, мошенников, убийц , власть публично расстреливает.
Бандит, вор, картавый дегенерат и алкоголик Луценко уже вещает в прессе о назначениях вора Пискуна, которого за его преступления на должности генпрокурора пора публично расстрелять.
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