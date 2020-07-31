День борьбы с торговлей людьми – праздник сутенеров в погонах 31 июля 2020 | 23:13 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в 30 июля вся мировая общественность торжественно отмечает этот скорбный день. Вероятно, где-то в Африке, в Азии и в диких джунглях Амазонии это очень актуально. В нашей стране это – чистой воды фикция и дополнительная возможность товарищам генералам улучшить свое материальное состояние.

Читаем скупую полицейскую статистику: "В Киеве полиция в этом году перекрыла два международных канала торговли людьми и в целом зарегистрировала 26 уголовных правонарушений, касающихся торговли людьми". При этом уточняются леденящие душу детали. "С начала года сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, пресекли деятельность пяти преступных групп, которые содействовали женщинам в пересечении границы Украины с последующей сексуальной эксплуатацией в Турции." – сообщает Центр коммуникации столичной полиции.



Как-то режет слух: "Содействовали женщинам в пересечении границы с последующей сексэксплуатацией в Турции". Извините, а как они способствовали бедным женщинам пересечь границу: подвезли своим авто до аэропорта? Насколько известно, турки с распростертыми руками ждут украинцев и украинок, не особо интересуясь чем они собираются заниматься в их стране – отдыхом или проституированием. Визы и собеседования не требуются. Возможно, украинские сутенеры договорились с ужасными владельцами турецких домов терпимости, обманом завлекли наивных девушек якобы на работу официанток и под страхом смерти заставили заниматься проституцией?



Нет, нет, и нет! Никто никого не заставляет: девочки прекрасно представляют куда они едут и зачем. И очень даже рады, что их будут эксплуатировать, платя твердой турецкой валютой.



Следует заметить, что саму проституцию в нашей стране давно декриминализировали – теперь это безобидное админнарушение с символическим штрафом. А вот сутенерство и содержание борделей – это уже чистой воды уголовка. Вот и клеят менты статью за посреднические услуги, которые предоставляет девицам сутенеры. В чем же их вина? В том ли, что они оказывают услуги по трудоустройству? Давайте называть вещи своими именами: проституция – это тоже работа, нравится это кому-то или нет. И почему государство ограничивает право человека распорядиться своим телом и обратиться за посреднеческими услугами к специалисту?



Проституция легализована во многих цивилизованных странах и значится в перечне профессий наряду с водителями, шахтерами и работниками бытовой сферы. Во многих гостиницах услуги проституток – это обязательный набор дополнительных сервисов, которые предоставляет гостиничный бизнес постояльцам. А в некоторых европейских странах муниципалитеты оплачивают труд проституток, обслуживающих инвалидов. У нас же царит православное мракобесие.



Неоднократно поднимался вопрос легализации проституции в Украине. Многие правоохранители набирались смелости заявить о необходимости это сделать. В частности, это признавал экс-начальник столичной милиции и экс-генпрокурор Виталий Ярема. О том же говорили многие нардепы, едва получив депутатский мандат. Помнится, об этом заявлял Казак Гаврилюк. Правда, немного пообтеревшись в законодательных коридорах, он свою инициативу забросил. И не он один.



Смею предположить, что все попытки легализовать древнейшую профессию блокируются мощным генеральским лобби. Все дело в том, что крышевание проституции – высокодоходный многомиллионный бизнес. В свое время автор этих строк публиковал список 2000 столичных проституток, которых на постоянной основе обложили данью доблестные борцы с торговлей людьми. Ни для кого не секрет: все проститутки – индивидуалки и под предводительством сутенеров, платят ментам. Все гей-клубы и притоны – тоже под ментовской крышей. Также не секрет, что Киев не первый год является Меккой секс-туризма наравне с Тайландом и прочими злачными странами.



Уменьшить масштабы такого бизнеса – нет, победить это явление невозможно – можно лишь путем легализации и повышения уровня жизни в стране. И сутенеры с содержателями притонов не имеют к этому никакого отношения. Зато они имеют прямое отношение к коррумпированию правоохранительной системы. Легализация оставит без работы сутенеров в погонах, а деньги от проституции потекут не в генеральские карманы, а в бюджет в виде налогов.



И еще немаловажный аспект. Легализация поможет защитить самих проституток от ментовского и бандитского произвола. А также защитит их клиентов – от подстав, от заражения больными проститутками, не прошедшими регулярного медосвидетельствования.



Все об этом знают, но вместо кардинального изменения ситуации празднуют день борьбы с торговлей людьми.



В свое время я настойчиво общался с представителями всевозможных спецслужб, с проститутками, с общественниками в лице распиаренной "Ла страда". Ко всем у меня был один вопрос: покажите жертву торговли людьми. Мне говорили много красивых фраз, показывали устрашающую статистику, но так и не нашли НИ ОДНОЙ жертвы торговцев людьми.



Секрет в том, что наши проститутки предпочитают работать в Европе – там зарплаты повыше, условия получше. И никто и никогда там не станет насильно тянуть девушку в бордель и заставлять ее заниматься проституцией. Это очень и очень дорого обойдется насильнику – тюремное заключение неизбежно. Ну и зачем так рисковать, когда от желающих работать отбоя нет. Запомните: все знают на что они идут, и все идут на это сознательно.



Действительно, шанс стать секс-рабыней существует. Это касается стран Африки, некоторых регионов Азии. Но украинкам там нечего делать сугубо по экономическим причинам: попасть в Европу не составляет труда – близко, легально, денежно. Так с чем тогда борется сонм украинских блюстителей нравов в погонах?



Заметим: торговля людьми, рабский труд предполагают не только занятие проституцией, но и любое невыполнение трудовых соглашений. Разве приглашение на работу с обещанием одной зарплаты и выплата за сделанную работу куда меньшей суммы – это не эксплуатация? Пусть наши борцуны из службы по борьбе с торговлей людьми расскажут – сколько уголовных производств они инициировали по этому поводу? У нас в стране работодатели на каждом шагу кидают наемных сотрудников, особенно молодежь. Самый распространенный сегодня способ: предложить молодому специалисту двухнедельную неоплачиваемую стажировку, по результатам которой работодатель примет решение о приеме на постоянную работу. По истечении двух недель стажировки молодому человеку отказывают и тут же нанимают на две недели нового раба.



Пока мне не дадут статистику по такого рода эксплуатации украинцев я не хочу слышать ни о каких торговцах людьми, ни о какой борьбе с эксплуатацией человека человеком. Пусть этот день борьбы останется праздником сутенеров в погонах и их покровителей в парламенте. Блог "Украинской правды"



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