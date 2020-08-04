Украина криминальная. Киев и Черкассы (Схема)

04 августа 2020 | 14:02 , ТЕМА

4 июня Верховная Рада ввела в юридическую терминологию воровское понятие «Вор в законе», проголосовав Закон про ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом. Если коротко: этот закон направлен не на борьбу с оргпреступностью, а на «обилечивание» криминальных лидеров. Уже сегодня по регионам развернулся активный сбор средств с тех, кто может попасть под квалификацию нового закона. Подробности и региональные списки уважаемых людей, которых будут сажать или «доить» - ниже.

К этому грозному закону с очень жесткими санкциями полицейская система подготовилась основательно. Само содержание законодательной новации не критиковал только ленивый. Бывший замгенпрокурора Алексей Баганец утверждает, что формулировки криминальных лидеров, скопированные в законе из блатных понятий весьма расплывчаты и трудно доказуемы в суде. Баганец не видит судебных перспектив в делах такой категории.

Зато все монстры сыска, с которыми общался автор, хором утверждают: этот закон – высокоэффективный механизм для дальнейшего коррумпирования спецподразделений полиции, прежде всего в лице правопреемника почившего УБОП – Департамента спецрасследований (ДСР). Его сотрудники подготовили внушительную карту страны с указанием криминальных лидеров, контролирующих регионы. Карта весьма познавательная. Мы намерены опубликовать ее в ближайшее время. Поскольку она слишком обширна, публиковать будем частями.

Теперь украинцы будут знать с кем стоит решать проблемы в своем городе-районе-области. Впрочем, достаточно просто зайти на региональные сайты нацполиции, найти контакты руководителей и решать свои проблемы через них. Дело в том, что вся полицейская структура глубоко интегрирована в криминальный мир. Воры и положенцы мирно сосуществуют с теми, кто призван с ними бороться. Объединяет их одно: деньги, деньги и большие деньги.

Еще до принятия закона от 4 июня 2020 года по регионам начался сбор средств, которые криминальные лидеры отстегнут ментам, дабы не попасть или «выпасть» из схемы, которую мы приводим.

Признаем, отнюдь не все согласны «заносить» в генеральские кабинеты. Кто-то твердо придерживается воровских традиций и не желает сотрудничать с властью. Как правило, такие на схеме обозначены как выехавшие за территорию Украины или находящиеся в розыске.

Скоро начнется криминальный передел Украины. Товарищи генералы будут выдавливать тех, кто не пошел на сотрудничество и заменять их своими выдвиженцами. Процесс уже начался.

Итак, у нас в очередной раз под лозунги борьбы с профессиональной преступностью продажные менты осваивают новую схему обогащения. Никто из их подопечных не сядет: зато всех покарают рублем!

Черкасская область

После продолжительной болезни безвременно покинул этот мир старейшина черкасского рэкет-движения «Торпеда», которого подозревали в совершении ряда терактов по всей Украине по заказу спецслужб России. Его вину не доказали, главаря не посадили.

После смерти «Торпеды» в 2017, его место занял видный торпедовец Александр Продиус. Местные источники указывают на него как на организатора расстрела из автомата в 2018-м начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасс, депутата Черкасского горсовета, который выступал против проекта строительства высокоэтажек на набережной. Минуло два года. Продиус съехал за рубежи отчизны, но его «коллега»-торпедовец Валерий Дырда прекрасно себя чувствует и контролирует ситуацию в городе, что подтверждает вышеприведенная схема. Мы не исключаем, что Дырда скоро вовсе исчезнет из схемы ДСР, если, конечно, насобирает требуемую сумму.

Киев

Столица всегда аккумулировала деньги, на которые слеталась уголовная нечисть. Какой вывод можно сделать, изучая «раскладку» ДСР? Ментов воры не боятся совсем. Из 16 уголовных вождей Киева за границу сбежал только один – Серго Глонти. Если не появится он и в дальнейшем – значит отказался платить ментам.

Что еще обращает внимание: слишком много представителей Кавказа. А где же титулованные славяне – без них в Киеве точно не обходится. Из тех, кто на слуху обнаруживаем только «Неделю» - вора в законе Александра Недзельского. О нем известно многое, но скрываться он не собирается.

Но почему так мало славян? Возможно, менты договорились со славянскими вождями и решили встать на их сторону в вечной войне с кавказцами? Вполне вероятно. При этом законы бизнеса никто не отменял: не хочешь попасть в табличку ДСР и очутиться на нарах лет на 15 – плати!

Продолжение следует