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"Укрзалізниця" розмістить у поїздах воєнізовану охорону та встановить у вагонах сигнальні кнопки і відеокамери

08 августа 2020 | 08:51

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"Укрзалізниця" створила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах, що складається з п'яти основних напрямків. Про це повідомила пресслужба "УЗ".


"Мета програми - викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У межах ініціативи посилять співпрацю "УЗ" та Міністерства внутрішніх справ, обладнають пасажирські вагони відеокамерами та сигнальними кнопками, охоронятимуть поїзди силами воєнізованої охорони та боротимуться з пасажирами без квитків і крадіжками на вокзалі.

"Мета нашої комплексної програми - це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які в підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - зазначив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик. За його словами, програма буде презентована вже наступного тижня.

Нагадаємо, 31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція - і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.

Після випадку 31 липня Юрик заявив, що для безпеки пасажирів необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції



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