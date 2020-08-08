|
"Укрзалізниця" розмістить у поїздах воєнізовану охорону та встановить у вагонах сигнальні кнопки і відеокамери
08 августа 2020 | 08:51
распечатать комментарии [0] добавить в
"Укрзалізниця" створила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах, що складається з п'яти основних напрямків. Про це повідомила пресслужба "УЗ".
"Мета програми - викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.
У межах ініціативи посилять співпрацю "УЗ" та Міністерства внутрішніх справ, обладнають пасажирські вагони відеокамерами та сигнальними кнопками, охоронятимуть поїзди силами воєнізованої охорони та боротимуться з пасажирами без квитків і крадіжками на вокзалі.
"Мета нашої комплексної програми - це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які в підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - зазначив в.о. голови правління "УЗ" Іван Юрик. За його словами, програма буде презентована вже наступного тижня.
Нагадаємо, 31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.
2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція - і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.
Після випадку 31 липня Юрик заявив, що для безпеки пасажирів необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції.
также читайте
[31.07.2020]
|
по теме
За рік в Києві збудують дві станції метро
08. 08. 2020 | 09:45
Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та “Мостицька”. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
В Іспанії літак пішов на екстрену посадку через українця, який відмовився вдягти маску
08. 08. 2020 | 09:35
В Іспанії рейс Air Europa між островом Гран-Канарія та Мадридом екстрено посадили в аеропорту Малаги через відмову пасажира-українця вдягти маску. Інцидент трапився увечері 6 серпня, пише іспанське видання elPeriodico.
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
08. 08. 2020 | 09:33
Вони вимагають не робити закупівлі у компанії, доки та не відшкодує екологічні збитки.
В Киеве дикари протестовали против внедрения новых стандартов связи
04. 08. 2020 | 14:55
В Киеве прошла акция против внедрения 5G-интернета в Украине.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»