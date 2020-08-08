За рік в Києві збудують дві станції метро

08 августа 2020 | 09:45

Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями "Сирець" та “Мостицька”. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції «Мостицька».

"Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - «Мостицька» та «Проспект правди» - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція “Мостицька”. Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко. - Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями “Мостицька” та “Сирець”, - повідомив мер.

За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник - “Київметробуд” - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт. За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів.

"Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нових станції метро, - наголосив Віталій Кличко.