Количество обитаемых планет в Млечном Пути может превышать десятки тысяч

05 ноября 2020 | 13:37

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

Ученые проанализировали свойства уже открытых планет вне Солнечной системы и пришли к выводу, что количество обитаемых миров в Млечном Пути будет составлять несколько десятков тысяч, если в ближайшие десятилетия астрономы откроют хотя бы одну такую планету. Итоги их расчетов опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Одна из главных задач астрономии в ближайшие десятилетия – открыть следы существования жизни на поверхности экзопланет. Наши расчеты показывают, что если мы откроем даже одну планету с возможными следами жизни, это будет означать, что с вероятностью в 95% в Млечном Пути существуют десятки тысяч обитаемых миров", – пишут исследователи. Полвека назад американский астроном Фрэнк Дрейк придумал формулу, с помощью которой можно подсчитать, сколько в нашей Галактике внеземных цивилизаций, с которыми возможен контакт, а также оценить шансы на это. Расчеты Дрейка показали, что таких планет должно быть очень много и что человечество обязательно должно встретиться с их обитателями. Однако в ближайшие годы после публикации уравнения ни одного контакта с инопланетянами не произошло. Ученые того времени, в том числе Энрико Ферми, начали сомневаться в истинности допущений Дрейка. В результате итальянец сформулировал так называемый "парадокс Ферми": если разумные инопланетяне существуют, почему человечество до их пор не открыло никаких их следов? Ученые до сих пор не могут разрешить этот парадокс. Раньше они предполагали, что человечество еще не встретилось с внеземными цивилизациями из-за того, что на нашей планете сложились уникальные условия, которые нужны для формирования разумной жизни. Сейчас эта гипотеза кажется маловероятной, ведь астрономы открыли тысячи землеподобных планет у ближайших к нам звезд. Перспективы поисков внеземной жизни Профессор Римского университета Тор Вергата (Италия) Амедео Бальби и научный сотрудник Федеральной политехнической школы Швейцарии Клаудио Гримальди попытались решить более простую задачу – подсчитать количество потенциально обитаемых планет. В своих расчетах ученые учитывали, что мы сейчас знаем об условиях на других планетах и как прогресс в астрономии и постройка новых телескопов повлияет на "кругозор" человечества в ближайшие десятилетия. Вдобавок их интересовало не общее число цивилизаций, которые когда-либо существовали в Млечном Пути, а то их количество, которое мы могли бы обнаружить прямо сейчас. Опираясь на эти принципы, исследователи подготовили несколько сценариев, по которым могут развиваться события в будущем, и оценили максимальное и типичное число обитаемых планет, которые человечество сможет открыть в ближайшие два-три десятилетия. Их расчеты, в частности, показали, что отсутствие потенциально обитаемых планет в ближайших окрестностях Земли, на расстоянии в 100 световых лет от нас, почти не повлияет на вероятность их открытия в других регионах Млечного Пути. При этом если астрономы найдут даже одну такую планету, это будет означать, что всего их будет очень много: даже в самых пессимистических сценариях несколько десятков тысяч. При этом расчеты ученых не учитывают, что жизнь с одной планеты может попасть в другие потенциально обитаемые системы благодаря "межзвездным" объектам вроде недавно открытых кометы Борисова и астероиду Оумуамуа. Если подобные события действительно происходят, то количество обитаемых миров, как и общая "плотность населения" Млечного Пути, может быть значительно выше, подытожили астрономы.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :