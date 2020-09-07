Размер гарантированного банковского вклада планируют повысить втрое

07 сентября 2020 | 13:56

Фактическое списание долгов Фонда гарантирования позволит повысить сумму гарантии до 600 тысяч гривен

Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, ФГВФЛ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ. На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд гривен и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч гривен после проведения реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для выполнения этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", - говорится в сообщении.

Совет по финансовой стабильности также одобрил План реструктуризации долгов ФГВФЛ с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ.