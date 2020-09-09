Владельцев домашних кошек и собак планируют штрафовать за неуборку их экскрементов

09 сентября 2020 | 16:54

Народные депутаты Верховной Рады Украины предлагают штрафовать владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в общественных местах, на тротуарах, а также в подземных переходах. Об этом говорится в проекте закона №3797, зарегистрированном в первый день сентября.

Так, 28 нардепов парламента от фракции "Слуга народа", "Голос", а также "Всеукраинского объединения "Батькивщина" предлагают Верховной Раде ввести штраф для владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в размере от 170 до 340 гривен.

Также законопроектом предлагается дополнить статью 154 Кодекса об административных нарушениях новой нормой.

Документ предусматривает, что неубранные владельцем экскременты домашнего животного в зданиях общего пользования, на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на тротуарах, в зонах отдыха и так далее - влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Усилить ответственность в десять раз и штрафовать от 3400 до 5100 гривен нардепы предлагают за повторное на протяжении года совершение любого из нарушений правил содержания домашних животных или же такого, которое причинило вред здоровью людей или их имуществу.

При этом норма об ответственности за выгул собак без поводков и намордников изымается из закона.