|
Владельцев домашних кошек и собак планируют штрафовать за неуборку их экскрементов
09 сентября 2020 | 16:54
распечатать комментарии [0] добавить в
Народные депутаты Верховной Рады Украины предлагают штрафовать владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в общественных местах, на тротуарах, а также в подземных переходах. Об этом говорится в проекте закона №3797, зарегистрированном в первый день сентября.
Так, 28 нардепов парламента от фракции "Слуга народа", "Голос", а также "Всеукраинского объединения "Батькивщина" предлагают Верховной Раде ввести штраф для владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в размере от 170 до 340 гривен.
Также законопроектом предлагается дополнить статью 154 Кодекса об административных нарушениях новой нормой.
Усилить ответственность в десять раз и штрафовать от 3400 до 5100 гривен нардепы предлагают за повторное на протяжении года совершение любого из нарушений правил содержания домашних животных или же такого, которое причинило вред здоровью людей или их имуществу.
При этом норма об ответственности за выгул собак без поводков и намордников изымается из закона.
также читайте
[07.09.2020]
|
по теме
Министр собирается переделать Лукьяновское СИЗО в отель
09. 09. 2020 | 16:59
Одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО - т.н. "Катьку", - планируют переделать под отель. А часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Стране".
В РФ администраторы паблика получили долгие сроки
09. 09. 2020 | 16:57
В России приговорили к тюремному сроку администратора паблика "АУЕ" ("Арестантский уклад един") в социальной сети "ВКонтакте". Наказание получили и его "сообщники" - супруга и друг. Это первое подобное решение суда после признания движения АУЕ экстремистским в России. Об этом в среду, 9 сентября, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Спикер ВР Разумков: фиг вам, а не нарко, пистолеты и проституток
07. 09. 2020 | 14:04
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому. Об этом он заявил в интервью "Українським новинам". В частности, Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия. Оборот марихуаны, в том числе в медицинских целях, он тоже не поддерживает.
МОК плевать хотел на вирус и сообщил, что в 2021 Олимпиада в Токио состоится
07. 09. 2020 | 14:01
Перенесенные из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с COVID-19. Летняя Олимпиада станет "играми, которые победили коронавирус". Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает AFP.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»