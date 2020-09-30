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Турецкий F-16 сбил армянский Су-25

30 сентября 2020 | 09:45

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«Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб. Об этом сообщается в Facebook пресс-секретаря министра обороны Шушан Степанян. Инцидент произошел днем во вторник.


Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. В это время действия армянских ПВО поддерживала авиация. Во время выполнения боевой задачи армянский штурмовик был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров.


С учётом того, что Россия гонит через Иран технику потоком в Армению, то обороты в карабахской войне пока явно только нарастают.


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