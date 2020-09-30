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Погода в Украине в ближайшие дни не порадует

30 сентября 2020 | 10:19

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины в ближайшие дни Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.


Так, 30 сентября в Украине, кроме запада и юго-запада, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В западных, центральных, Херсонской, Запорожской областях сегодня возможны значительные дожди, в южной части — местами грозы.

В Киеве и Киевской области — порывы ветра 15-20 м/с и ливни.

В Карпатах и Прикарпатье 30 сентября и 1 октября ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).



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