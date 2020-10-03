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27 тюрем Украины выставили на продажу
03 октября 2020 | 08:46
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По состоянию на сегодня в Украине есть 27 законсервированных тюрем. Эти учреждения не используются последние два года, поэтому Министерство юстиции выставит их на продажу.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.
По ее словам, сейчас министерство обсуждает вопрос продажи этих тюрем с Фондом госимущества. Сама продажа будет происходить через систему ProZorro.
"Мы собираем полный пакет документов и передаем в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно", - отметила Высоцкая.
Также заместитель министра объяснила, куда пойдут средства, полученные от продажи тюрем.
"Часть средств пойдет нам, как держателю баланса этой системы, а избыток пойдет в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - добавила она.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська говорил о планах оставить в Украине только 2 тюрьмы. В то же время в каждом крупном городе должны появиться следственные изоляторы.
Кроме того, Минюст планировал выставить на продажу исправительную колонию во Львовской области.
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