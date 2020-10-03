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Антикоррупционный суд взорвали
03 октября 2020 | 09:14
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В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв. В результате взрыва был поврежден фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.
"ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования", - добавили в пресс-службе суда.
ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.
"Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - добавили в ВАКС.
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