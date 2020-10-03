Антикоррупционный суд взорвали

03 октября 2020 | 09:14

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда в Киеве произошел взрыв. В результате взрыва был поврежден фасад здания. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Предварительно, возле здания суда могло сработать неизвестное взрывное устройство. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, а также решается вопрос о возбуждении дела и начале расследования инцидента.

"ВАКС обратился к Высшему совету правосудия и к генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования", - добавили в пресс-службе суда.

ВАКС расценивает произошедшее как факт вмешательства в его деятельность в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

"Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие", - добавили в ВАКС.