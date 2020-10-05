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В Кыргызстане начался Майдан
05 октября 2020 | 16:28
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Масштабные акции протеста охватили столицу Кыргызстана Бишкек после парламентских выборов в стране. Тысячи людей собрались возле здания парламента и протестуют против результатов голосования. Об этом сообщает Радио Азаттык.
Уточняется, что несогласие выражают пять партий, которые и проводят митинги. Ранее эти политсилы подписали резолюцию об объединении.
Оппозиционные партии страны поделились на два блока: "Социал-демократы", "Реформа", "Чон казат", "Ыйман нуру" и "Мекен ынтымагы" собирались на площади Ала-Тоо, а сторонники "Ата Мекен", "Бир Бол", "Замандаш", "Республика", собрались возле Театра оперы и балета, однако также присоединились к митингу на площади Бишкека.
Собравшимся возле здания парламента помешали люди, назвавшие себя героями Апрельской революции. Они заявили, что "это святое место, где проливали кровь люди, и они не дадут его использовать политикам в своих целях".
Сейчас на площади находятся около 3 тысяч человек, выступают лидеры и члены партий. Лидеры партий не признают итогов выборов.
Алтынбек Сулайманов, депутат Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана), лидер партии "Бир Бол" потребовал аннулирования результатов выборов в связи с серьезными нарушениями, пишет Sputnik Kyrgyzstan.
"Мы не признаем результаты этих выборов. Сооронбай Шарипович, проведите новые, справедливые выборы. Обеспечьте свободную конкуренцию. На вчерашних выборах некоторые партии наступили на нас, на народ. Страна поставлена в неловкое положение на весь мир. Поэтому выборы должны быть проведены снова... Мы требуем, чтобы три партии, победившие с нарушением закона, не участвовали в этих выборах", - сказал Сулайманов.
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