В матче с Францией на воротах сборной Украины мог стоять 45-летний Шовковский

08 октября 2020 | 11:14

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский был заявлен как вратарь на товарищеский матч против Франции. Регламент УЕФА позволяет вносить в заявку игроков, которые не имеют профессиональных контрактов, но имеют паспорт страны.

Об этом проинформировал источник vseprosport.ru.

Стоит напомнить, что 45-летний голкипер завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го. На воротах киевского «Динамо» он стоял с 1993-го по 2016-й год. В тренерском штабе сообщили, что не рассматривают Шовковского как обязательного участника матча.

45-летний игрок мог выйти на поле, если единственный здоровый вратарь в команде Георгий Бущан сдал бы положительный тест на коронавирус. Ранее голкиперы сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Как знать, возможно если бы тест Бущана оказался, предположим ложноположительным и Шовковский все же встал бы на ворта, сборная Украина не проиграла бы Франции с разгромным счетом 7:1.