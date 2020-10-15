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Китай не прочь повоевать
15 октября 2020 | 08:28
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Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных направить ум и энергию на подготовку к войне. К войне с кем именно будут готовиться, лидер Китая не уточнил. Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".
Во время инспекции Корпуса морской пехоты в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал армию "поддерживать состояние повышенной готовности" и быть "абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной".Китайский лидер отметил, что усиление армии будет одним из заданий будущей пятилетки.
"Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты", - подчеркнул он.
Отметим, что такое заявление Си Цзиньпин сделал на фоне растущего напряжения в отношениях между Китаем и США. Споры вокруг Тайваня и пандемии коронавируса лишь усугубляют разногласия между Вашингтоном и Пекином.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и заявил, что Пекину придется поплатиться за это.
Кроме того, в стратегическом командовании США обвиняли Китай в увеличении ядерных арсеналов.
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