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Первая служба такси без водителей начнет работу в США
15 октября 2020 | 10:38
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Перед запуском четыре года проводились тесты.
Waymo (дочерняя компания Alphabet/Google) скоро запустит в Финикс, Аризона первую службу, состоящую исключительно из самоуправляемых машин. Перед запуском компания провела множество тестов - ее автомобили ездили по дорогам города начиная с 2017 года и собрали за это время петабайты информации о ландшафте местности.
Лет через 5 ждем аналогичную службу такси и в Киеве.
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