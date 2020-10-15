ТЕМА

Первая служба такси без водителей начнет работу в США

15 октября 2020 | 10:38

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Перед запуском четыре года проводились тесты.


Waymo (дочерняя компания Alphabet/Google) скоро запустит в Финикс, Аризона первую службу, состоящую исключительно из самоуправляемых машин. Перед запуском компания провела множество тестов - ее автомобили ездили по дорогам города начиная с 2017 года и собрали за это время петабайты информации о ландшафте местности.

Лет через 5 ждем аналогичную службу такси и в Киеве.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100