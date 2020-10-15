Первая служба такси без водителей начнет работу в США

15 октября 2020 | 10:38

Перед запуском четыре года проводились тесты.

Waymo (дочерняя компания Alphabet/Google) скоро запустит в Финикс, Аризона первую службу, состоящую исключительно из самоуправляемых машин. Перед запуском компания провела множество тестов - ее автомобили ездили по дорогам города начиная с 2017 года и собрали за это время петабайты информации о ландшафте местности.

Лет через 5 ждем аналогичную службу такси и в Киеве.