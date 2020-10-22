ТЕМА

NASA торкнулася астероіду

22 октября 2020 | 11:08

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Місія OSIRIS-REx: у NASA показали, як торкнулися астероїда.


Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перші знімки та відео своєї астероїдної проби, які вказують на успішне взяття гірських порід і пилу з поверхні астероїда Бенну.

 20 жовтня космічний корабель NASA, виконуючи місію OSIRIS-REx, наблизився до астероїда Бенну, що за 200 мільйонів миль (321 мільйон км) від Землі, і взяв проби з його поверхні, зависнувши за метр від кратера Найтінгейла.

Рука-маніпулятор торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, що дозволило апарату захопити астероїдний пил і породи для досліджень. Очікується, що космічний корабель повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.

Проєкт OSIRIS-Rex покликаний доставити з астероїда Бенну зразки ґрунту, що має допомогти вченим розробити систему захисту Землі від зіткнення з астероїдом.

 Бенну відкрили 11 вересня 1999 року. НАСА визнала даний астероїд небезпечним для Землі. За ним встановлено постійне спостереження.

Бенну - навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона і має радіус близько 262 м. Це один із тих космічних об'єктів, вірогідність зіткнення яких із Землею досить висока. За розрахунками, у 2135 році він опиниться за 300 тисяч кілометрів від Землі.

Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) - міжпланетна станція НАСА, призначена для доставки зразків ґрунту з астероїда (101955) Бенну на Землю. Це - третя місія НАСА за програмою "Нові рубежі".

Станцію запустили 8 вересня 2016 року з космодрому Бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді. 3 грудня 2018 року станція досягла астероїда Бенну.

За планом, 24 вересня 2023 апарат OSIRIS-REx відправить капсулу на Землю, вона впаде у Тренувальній і випробувальній базі Юти. Зразки будуть доставлені до Центру дослідження астроматеріалів.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Премєр-міністр України Віктор Янукович обходить Почесний караул перед початком зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні (Німеччина) в середу, 28 лютого 2007 р. Янукович перебуває з одноденним офіційним візитом в Німеччині. Фото Андрія Мосієнка
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100