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NASA торкнулася астероіду
22 октября 2020 | 11:08
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Місія OSIRIS-REx: у NASA показали, як торкнулися астероїда.
Американське Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору оприлюднило перші знімки та відео своєї астероїдної проби, які вказують на успішне взяття гірських порід і пилу з поверхні астероїда Бенну.
20 жовтня космічний корабель NASA, виконуючи місію OSIRIS-REx, наблизився до астероїда Бенну, що за 200 мільйонів миль (321 мільйон км) від Землі, і взяв проби з його поверхні, зависнувши за метр від кратера Найтінгейла.
Рука-маніпулятор торкнулася поверхні Бенну приблизно на 6 секунд, що дозволило апарату захопити астероїдний пил і породи для досліджень. Очікується, що космічний корабель повернеться на Землю зі зразками в 2023 році.
Проєкт OSIRIS-Rex покликаний доставити з астероїда Бенну зразки ґрунту, що має допомогти вченим розробити систему захисту Землі від зіткнення з астероїдом.
Бенну відкрили 11 вересня 1999 року. НАСА визнала даний астероїд небезпечним для Землі. За ним встановлено постійне спостереження.
Бенну - навколоземний астероїд, що входить до групи Аполлона і має радіус близько 262 м. Це один із тих космічних об'єктів, вірогідність зіткнення яких із Землею досить висока. За розрахунками, у 2135 році він опиниться за 300 тисяч кілометрів від Землі.
Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) - міжпланетна станція НАСА, призначена для доставки зразків ґрунту з астероїда (101955) Бенну на Землю. Це - третя місія НАСА за програмою "Нові рубежі".
Станцію запустили 8 вересня 2016 року з космодрому Бази ВПС США на мисі Канаверал у Флориді. 3 грудня 2018 року станція досягла астероїда Бенну.
За планом, 24 вересня 2023 апарат OSIRIS-REx відправить капсулу на Землю, вона впаде у Тренувальній і випробувальній базі Юти. Зразки будуть доставлені до Центру дослідження астроматеріалів.
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