Эверест снова очистили от людей

23 октября 2020 | 11:38

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Власти Непала закрыл доступ к Эвересту из-за выявленного случая коронавируса. О сроках возобновления транспортного сообщения пока неизвестно. Об этом сообщает The Himalayan. Так, случай коронавируса был подтвержден 22 октября в населенном пункте Намче-Базар вблизи Эвереста. В пятницу, 23 октября, в Намче-Базар будет отправлена группа врачей для сбора массовых проб для тестирования.

Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, которые поднимаются на Эверест. Отмечается, что правительство Непала лишь недавно открыло для туристов Эверест. Напомним, власти Непала в середине марта запретили выдавать разрешения на подъем на гору.



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