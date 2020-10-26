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Британський спецназ штурмував танкер в Ла-Манші
26 октября 2020 | 11:34
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Підрозділ військово-морського спецназу Великої Британії штурмував нафтовий танкер в протоці Ла-Манш через захоплення корабля. Про це повідомляє ВВС. Операція пройшла в неділю ввечері на борту зареєстрованого в Ліберії корабля Nave Andromeda, що належить грецькій компанії. За попередніми даними, сім безквиткових пасажирів стали проявляти агресію, після чого екіпаж подав сигнал лиха.
Міністр оборони Бен Уоллес і міністр внутрішніх справ Пріті Патель дозволили збройним силам піднятися на борт корабля "для захисту життя і забезпечення безпеки корабля, який, імовірно, був захоплений", - заявило Міністерство оборони.
"Збройні сили встановили контроль над кораблем, і сім осіб були затримані", - сказали в міністерстві.
За неофіційними даними, вся операція зайняла дев'ять хвилин. Всі 22 члени екіпажу, замкнені в одному з приміщень корабля, в безпеці.
"Сім безквиткових пасажирів - імовірно нігерійці, які шукають притулку у Британії - були затримані і передані поліції Гемпшира", - повідомило ВВС.
Відомо, що танкер покинув Лагос в Нігерії 5 жовтня і прямував на нафтопереробний завод близько Саутгемптона.
Коли він наблизився до місця призначення на схід від острова Уайт в неділю вранці, було повідомлено, що сім безквиткових пасажирів на борту вдалися до насильства.
Юристи власників судна - грецької судноплавної компанії Navios - заявили, що екіпаж вже деякий час знав про безквиткових пасажирів на борту.
Побоювання за життя екіпажу виникли в 10:04 за Гринвічем, коли судно знаходилося в шести милях від берега, повідомила поліція. Навколо судна була створена закрита зона у три милі.
У грудні 2018 року четверо безквиткових пасажирів з Нігерії та Ліберії були затримані після нападу на контейнеровоз в гирлі Темзи.
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