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НБУ предсказал сколько гривны допечатает

31 октября 2020 | 08:10

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Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 20,7% (в июльском прогнозе) на 27,6%, денежной массы — с 19,5% на 25,4%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает Интерфакс-Украина.


По оценкам НБУ, денежная база в 2021 году увеличится на 5,4%, в 2022 году — на 5,2%, тогда как в июле Нацбанк прогнозировал рост показателя в 2021 и 2022 году на уровне 3,5%.

Согласно данным Нацбанка, ожидается, что в 2021 году денежная масса вырастет на 11,7% (на 10,7% в июльском прогнозе), в 2022 году — на 11,8% (10,6%).

В документе указывается, что регулятор оценил рост денежной базы в третьем квартале 2020 на уровне 18,9%, денежной массы — 19,7%.

Как сообщалось со ссылкой данные НБУ, денежная база за 2019 год увеличилась на 9,6%, денежная масса — на 12,6%.



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