ТЕМА

Лукашенко ввел в Минск бронетехнику с пулеметами

02 ноября 2020 | 09:36

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В Минск въехали бронированные вездеходы с пулеметами на крыше.


Такую технику в белорусской столице замечают впервые на фоне заявлений президента Александра Лукашенко в преддверии очередных протестов. Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы «Минск город-герой».

Ранее в Минске въезжали лишь БТР, которые традиционно охраняли от протестов резиденцию Лукашенко.

30 октября белорусский президент заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну изнутри.



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