Лукашенко ввел в Минск бронетехнику с пулеметами

02 ноября 2020 | 09:36

В Минск въехали бронированные вездеходы с пулеметами на крыше.

Такую технику в белорусской столице замечают впервые на фоне заявлений президента Александра Лукашенко в преддверии очередных протестов. Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы «Минск город-герой».



Ранее в Минске въезжали лишь БТР, которые традиционно охраняли от протестов резиденцию Лукашенко.



30 октября белорусский президент заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну изнутри.