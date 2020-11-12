Бахматюк призывает Сытника с "шабуниными" к дискуссии

Бахматюк рассказал, что не является олигархом, ведь не имеет интересов в политике и не имеет собственных телеканалов, и Шабунин сознательно манипулирует, называя его так. Кроме того, он заявил, что Сытник и Шабунин боятся публичной дискуссии, на которую он несколько раз их вызывал: "Приглашаю господина Сытника на любую публичную дискуссию в наиболее лояльную к нему студию. Только одно-единственное требование: равный доступ к микрофону. То есть они могут меня называть всеми словами, говорить все, что угодно, только у меня должно быть такой же время, как и у них. И больше ничего. И может взять с собой Шабуниных трех. Только сколько они говорят, столько и я говорю. Я абсолютно готов, — заявляет бизнесмен. — Я не тешу себя мыслью, что общество меня полюбит или поймет. Я сумею этим людям показать, что они не могут быть единственным источником правды, которым они сами себя назначили. Им это не делегировало ни общество, ни их личные заслуги, ни их бэкграунд — ничего. Я готов на любое их обвинение ответить и задать встречные вопросы. И я думаю, они этого очень боятся. Потому что когда будет вопрос о Писаруке, им будет неудобно. Когда я спрошу о бэкграунде Шабунина — тоже. Сытник — так же есть мне о чем поговорить".