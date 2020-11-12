ТЕМА

Бахматюк призывает Сытника с "шабуниными" к дискуссии

12 ноября 2020 | 08:40

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Олег Бахматюк заявил, что Шабунин "назначил" его "олигархом", но боится публичной дискуссии с ним.


 

Как сообщает Обозреватель, об этом бизнесмен заявил в интервью Дмитрию Гордону, комментируя постоянные нападки директора ЦПК Виталия Шабунина в его адрес. 

"Наибольшие моралисты — это бывшие владельцы борделей. Они эксплуатируют эту ситуацию по полной программе. Эти товарищи: Ситники, Шабунины… Вы же знаете, там негде масти ставить. И точно не они меня должны чему-то учить. О каждом можно поговорить: десятки вещей и дел. Но очень удобные клише: "Кого ты ненавидишь?" — "Олигарха". — "Почему?" — "Потому что он украл", — рассказал Бахматюк. — Эта идея эксплуатируется всегда. Мы это знаем. Это же не новое. Плюс мощный информационный канал. Плюс, как вы говорите, хорошая "крыша", правильный фон. Им надо было найти "ответственного". 

Бахматюк рассказал, что не является олигархом, ведь не имеет интересов в политике и не имеет собственных телеканалов, и Шабунин сознательно манипулирует, называя его так. Кроме того, он заявил, что Сытник и Шабунин боятся публичной дискуссии, на которую он несколько раз их вызывал: "Приглашаю господина Сытника на любую публичную дискуссию в наиболее лояльную к нему студию. Только одно-единственное требование: равный доступ к микрофону. То есть они могут меня называть всеми словами, говорить все, что угодно, только у меня должно быть такой же время, как и у них. И больше ничего. И может взять с собой Шабуниных трех. Только сколько они говорят, столько и я говорю. Я абсолютно готов, — заявляет бизнесмен. — Я не тешу себя мыслью, что общество меня полюбит или поймет. Я сумею этим людям показать, что они не могут быть единственным источником правды, которым они сами себя назначили. Им это не делегировало ни общество, ни их личные заслуги, ни их бэкграунд — ничего. Я готов на любое их обвинение ответить и задать встречные вопросы. И я думаю, они этого очень боятся. Потому что когда будет вопрос о Писаруке, им будет неудобно. Когда я спрошу о бэкграунде Шабунина — тоже. Сытник — так же есть мне о чем поговорить".



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