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У Зеленского хотят упразднить пост премьера
13 ноября 2020 | 08:53
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Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что в Украине должна быть чисто президентская форма правления – действующая форма исполнительной власти не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства. Об этом сообщает в своем интервью для Радио Свобода.
Так, по его словам, разделение полномочий в сфере исполнительной власти "вызывает дуализм в управлении" между президентом и премьер-министром. Из-за этого, по мнению Вениславского, президент должен быть главой исполнительной власти.
"Ментально и исторически" украинцы якобы "нуждаются в лидере", говорит он, и поэтому "должна быть сильная власть и сильный президент".
"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", – сказал представитель президента.
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