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Осуждены учпстники махинаций "Укрбуда" с землей
16 ноября 2020 | 13:26
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Суд признал виновными двух оценщиков Алису Гринчук и Елену Солому, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревали в причастности к организации бывшим народным депутатом Максимом Микитасем завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Такое решения 10 ноября принял Соломенский районный суд города Киева, сообщает «Слово и дело».
Как указывается в решении, обвиняемые пошли на сделку о признании виновности с прокурором САП. После чего Соломенский суд ее утвердил и признал виновными Гринчук и Солому в сокрытии преступления и в подделке документов. Также суд назначил Гринчук наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а Соломе – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
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