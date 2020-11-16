Осуждены учпстники махинаций "Укрбуда" с землей

16 ноября 2020 | 13:26

Суд признал виновными двух оценщиков Алису Гринчук и Елену Солому, которых Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревали в причастности к организации бывшим народным депутатом Максимом Микитасем завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Такое решения 10 ноября принял Соломенский районный суд города Киева, сообщает «Слово и дело».

Как указывается в решении, обвиняемые пошли на сделку о признании виновности с прокурором САП. После чего Соломенский суд ее утвердил и признал виновными Гринчук и Солому в сокрытии преступления и в подделке документов. Также суд назначил Гринчук наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а Соломе – 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.



Напомним, НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения более 81 млн грн Национальной гвардии Украины. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым, генеральным директором компании «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородой, его заместителем Сергеем Якусевичем, частным оценщиком Алисой Гринчук и бывшим заместителем президента строительной корпорации «Укрбуд» Вячеславом Мармышем организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.



В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ НГУ) и компания-застройщик заключили соглашение, согласно которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева НГУ должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.



Однако впоследствии, в 2016-2017 годы, стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, та же компания-застройщик сводила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор»). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,63 млн грн меньше той, в которую были оценены те квартиры, что должна была получить НГУ на старте договоренностей. Недавно НАБУ и САП завершили расследование этого дела.