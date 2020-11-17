Антикарантин: голодный бунт арестантов

17 ноября 2020 | 12:16 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вы думаете: вот перетерпим еще одну волну коронавируса и заживем, как раньше?.. Не стоит расслабляться! Вот, в Скандинавии уже лишают жизни норок, через которых, по уверениям ученых, происходит распространение вируса. И следом – еще одна жуткая новость: В Германии выявили случаи заражения коронавирусом от крыс. Ну что: страшно?..

Можно делать ставки: каким еще образом может добраться до нас смертоносный вирус? Наверняка в ближайшие дни и месяцы СМИ донесут массу правильных ответов. Для их поиска не нужно проводить хитроумных исследований. О том, что грызуны являются переносчиками вирусов, ученым известно не первый год. Но вот именно сейчас, при повторной вспышке заболеваемости об этом решили вспомнить. Так что берегите своих домашних животных: хомячки в опасности! Не равен час, скоро выйдет правительственное постановление, обязывающее граждан собственноручно удавить домашних питомцев для спасения человечества.

Сегодня КОВИД-история приобрела ярковыраженную форму общепланетарной истерии. Наблюдение за реакцией ученых и медиков подсказывает, что никто ничего толком не знает. Болеют ли дети; вырабатывается ли иммунитет; как лечить; какие карантинные меры дают позитивный эффект, а какие нет – на все эти вопросы нет единодушных ответов. Как оказалось, слетать на Луну и готовиться к покорению Марса, расшифровать геном человека и создать искусственный интеллект – проще, чем противостоять простейшему и древнейшему обитателю нашей планеты – вирусу.

Подогреваемые всеобщим психозом и принципом «лучше перебдеть», политики кошмарят мировую экономику и население всей планеты. В самых демократических странах развернулись беспрецедентные меры по сворачиванию демократии, сотни миллионов без объявления чрезвычайного положения переводят под фактический домашний арест, ограничивают в самых разнообразных правах. При этом никто до конца не смог дать четкого ответа даже на такой простой вопрос: так ли хуже эпидемиологическая ситуация в Швеции и Беларуси, проигнорировавших весной общемировой тренд на ограничение свобод своих граждан?

Массовые выступления противников дальнейшего закручивания гаек по всему миру доказывают: ученые и политики не убедительны в своих действиях и их результатах, они не смогли аргументированно доказать, что понесенные свободой и экономикой жертвы были оправданы.

Более того, смею предположить, что среди противников усиления карантинных санкций немало тех, кто реально согласен и с существованием пандемии и с повышенной смертностью от коронавируса. Но они не готовы пожертвовать своими свободами ради спасения от возможной КОВИД-смерти. Абсолютно очевидно, что для многих людей категорически неприемлемо жить в этом новом мире с его тюремными правилами и многочисленными новыми запретами, особенно при перспективе, что эти правила устанавливают уже навсегда. Человечество с замиранием сердца ждет массового производства антиковид-вакцин. Но уже до их появления слышатся заявления медиков, что зафиксированы неоднократные случаи повторного и более заболевания вирусом, а значит иммунитет не вырабатывается. К тому же, как выяснилось, вирус мутирует. Означает ли это, что после того, как фармкомпании наконец заработают триллионы долларов на продаже своих вакцин, локдауны не исчезнут, а человечество продолжит жить в страхе на полутюремном положении до неопределенного срока?.. Отнюдь не все на это согласятся. Многие сделают ставку на свободу, а не иллюзорное спасение от вирусной смерти. Исходя из этого можно спрогнозировать рост антикарантинных выступлений со временем.

Украина следует общемировым КОВИД-трендам. Еще весной мы едва не первыми тотально перекрыли воздушное сообщение, потратили массу средств, как государственных, таи и спонсорских на закупку аппаратов ИВЛ, единственные в мире перекрыли работу метрополитена, массово прекратили проведение плановых операций больным, у которых нет положительного текста на КОВИД… И каков результат? Результат плох: мы - в лидерах по заболеваемости, аппараты ИВЛ в большинстве своем не используются, поскольку наши государственные мужи не смогли за семь месяцев обеспечить всю технологическую цепочку поставки кислорода в больницы… И самое главное: в отличие от развитых стран, на которые мы равняемся, Украина не в состоянии поддержать граждан, которые лишились средств к существованию, а бизнесы поставлены на грань массового разорения.

Сможем ли мы на этом фоне единомоментно заменить всех чиновников-дилетантов на профессионалов? Нет. Есть ли у нас «заначка» для поддержки людей и бизнесов? Пусть не такая как в США с их 2 трлн. долларов, но хотя бы как в Польше, с их 53 млрд.евро? Нет. Так имеем ли мы право на карантинные меры, аналогичные тем, что вводят развитые страны? Нет. И принцип «лучше перебдеть» в нашем случае не работает. «У атамана нет золотого запасу»! Мы – нищая страна, обреченная работать при любых условиях. В противном случае украинцы будут больше умирать не от вируса, а от иных болезней по причине не предоставления медпомощи, элементарно озвереют от отсутствия средств к существованию. Вероятно нам придется смириться с тем, что смертность наших КОВИД-больных будет выше, чем у цивилизованных соседей (а когда и по какому показателю у нас смертность была ниже?), некоторые больные умрут по одной причине: они не получат должной медицинской помощи. Ну так люди и сейчас умирают по той же причине, но никто за все годы не вводил по этому поводу локдауны, не реформировал медицину… Не только ковид-больные во многих селах долгие годы умирают из-за того, что в их селе нет даже амбулатории, что «Скорая помощь» из райцентра не едет по причине отсутствия бензина… Кого все это волновало? Почему такая трогательная забота исключительно к ковид-больным? Только потому, что про ни больше рассказывают по телевизору?..

Мне кажется, простые украинцы откровенно лучше чиновников видят полноценную картину и по этой причине саботирую карантинные меры, а отнюдь не потому, что все они безответственны и недальновидны, как их в том обвиняют. Просто выслушайте мэров городов, игнорирующих антиковидные команды из центра и вы узнаете почему любой новый локдаун в Украине не будет выполнен как то предписано.

Все, что в состоянии сделать наше руководство сегодня – это призывать население вести здоровый образ жизни, повышать иммунитет, пропагандировать массовые спортивные занятия на улицах, в парках и скверах, а не перекрывать их. Но среди наших вождей не наблюдается хоть одного человека, готового взять на себя ответственность и сказать людям правду. Они и дальше будут пытаться загнать всех под домашний арест, усадить за телевизоры, по которым круглосуточно крутят КОВИД-кошмары и пытаться выдумать все новые ограничения, убивающие экономику и население. Обнадеживает одно: их будет слушать все меньшее число людей. Безусловно, недовольному электорату будут приносить сакральные жертвы в виде отставки министра здравоохранения, премьера… А если власти будут упорствовать, все может печально закончиться и для Президента. Отнюдь не из-за угрозы его здоровью со стороны коварного вируса…