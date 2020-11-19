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На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК

19 ноября 2020 | 11:28

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Наибольшее количество мандатов в советах разных уровней на этих местных выборах получили президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко также стала первой среди вневластных сил. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.


Как известно, по состоянию на 18 ноября ЦИК получило сведения о результатах выборов депутатов 1 517 местных советов, что составляет почти 96,2 % от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сейчас больше всего мандатов получили представители партии:

  • "Слуга народа" – почти 17,59 % (5 809 человек).
  • На втором месте "Батькивщина" - свыше 12,39 % депутатов (4 093 человека).
  • На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутаты).

Остальные партии распределились следующим образом:

  • "За майбутнє" – более 11,42 % мандатов от общего количества (3 773 человек),
  • "Европейская солидарность" – почти 10,73 % (3 543 человек),
  • "Наш край" – почти 5,13 % (1 694 человек),
  • "Всеукраинское объединение "Свобода" – более 2,61 % (863 лиц),
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – почти 1,72 % (567 человек),
  • "Пропозиция" – более 1, 66 % (549 человек),
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – почти 1,62 % (535 человек)


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