На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК

19 ноября 2020 | 11:28

Наибольшее количество мандатов в советах разных уровней на этих местных выборах получили президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко также стала первой среди вневластных сил. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Как известно, по состоянию на 18 ноября ЦИК получило сведения о результатах выборов депутатов 1 517 местных советов, что составляет почти 96,2 % от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сейчас больше всего мандатов получили представители партии:

"Слуга народа" – почти 17,59 % (5 809 человек).

На втором месте "Батькивщина" - свыше 12,39 % депутатов (4 093 человека).

На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутаты).

Остальные партии распределились следующим образом: