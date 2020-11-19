Уволившийся чиновник рассказал. как иностранцы крадут деньги украинских предприятий

19 ноября 2020 | 12:28

Дважды экс-министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью Стране прокомментировал требования МВФ, после выполнения которых Украина может рассчитывать на новый транш. По его словам, в обмен на финансирование от Украины требуют отказаться от суверенитета страны.

“Посмотрите на условия, которые требуют кредиторы в обмен на макрофинансовую помощь. За 600 миллионов следующего транша от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны”, — заявил Уманский, имея в виду требования принять законы, создающие новую цепочку набсоветов и наблюдателей.

“Мы берем обязательства, что судей, прокуроров будут назначать независимые европейские наблюдатели. Они же будут отбирать всех госслужащих. То есть, мы отдаем эти институты на внешнее управление. Хочу посмотреть, как Рада за это проголосует. Держу пари, даже законопрект в зал не вынесут”, — отметил Игорь Уманский.

Он также уточнил, что зарплату членам наблюдательных советов платят не из бюджета. “Им не из бюджета платят. Это частое заблуждение, которое я слышу в эфирах. Например, члены набсовета НАК “Нафтогаз” получают зарплату в НАКе — им платит не бюджет, а компания. Парадокс в том, что когда наши евроинтеграторы утверждают, что их набсоветы работают по лучшим международным стандартам, это ложь. В соответствии с этими стандартами, члены наблюдательных советов не имеют права получать никаких выгод от предприятия, где они работают. Они вообще не имеют права получать зарплату. Во Франции и Германии, например, члены набвсоветов не получают зарплату”, — сказал “Стране” экс-глава Минфина.

По его словам, члены набсоветов не получают зарплаты нигде в мире — только в Украине. Так как зарплата — это элемент зависимости. “Член наблюдательного совета представляет интересы акционеров. Акционером является государство. У нас нет договоров по результатам их эффективности. У них нет KPI. С ними не подписывают никаких договоров. У них трудовые отношения с председателем правления. Я, например, как глава “Нафтогаза”, подписываю договор с Полом Андерсеном. Как вы считаете, тут есть конфликт интересов?”, — рассуждает Уманский.

Он также отметил, что инициировал попытки изменить ситуацию с набсоветами государственных компаний. По его словам, в соответствии с международными стандартами, у ”Нафтогаза”, “Укрзализныци” и других предприятий не может быть набсоветов.

Однако Уманский столкнулся с сопротивлением со стороны иностранных посольств: ”Зеленский дал команду привести набсоветы к нормальным стандартам... Как только начались телодвижения, что эту систему нужно поломать, мы получили шквал возмущения от посольств, что это рушит реформу управления”, — отметил экс-министр.

По его мнению, наблюдательные советы на украинских государственных предприятиях для иностранцев — своеобразный пенсионный фонд.

“Это их пенсионный фонд. Посмотрите на состав набсоветов. Большинство их членов — бывшие сотрудники посольств и финансовых организаций, которые дают Украине деньги”, — сообщил Игорь Уманский.