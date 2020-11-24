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Илон Маск рассказал как будут жить первые колонизаторы Марса
24 ноября 2020 | 09:13
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Процесс изменения Марса будет “идти долго и не даст значимых результатов на протяжении нашей жизни”
Глава SpaceX задумал построить на Марсе колонию, чтобы “сделать человека межпланетным видом”.
Обитатели первого марсианского города будут сначала жить под “стеклянными куполами”, но планета будет в конечном счете “терраформирована для поддержания жизни, как на Земле”, заявил Илон Маск. Об этом пишет Inverse.
По словам Маска, процесс изменения Марса будет “идти долго и не даст значимых результатов на протяжении нашей жизни”, однако первая колония может появиться уже в ближайшее время.
“И даже если произойдет что-то ужасное, и человечество погибнет, по крайней мере какая-нибудь будущая космическая цивилизация, обнаружив наши руины, будет впечатлена, что люди зашли так далеко”, - заявил Маск.
Сам предприниматель считает, что “определенно не доживает до начала колонизации Марса”, если технологический прогресс не будет ускорен.
Тем не менее, SpaceX прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее начать выпуск космических кораблей нового поколения, способных опускаться на поверхность Луны и Марса и доставлять до 150 тонн груза или 100 пассажиров.
Известно, что частью плана по колонизации Марса является и запуск глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна будет помочь компании с финансированием строительства ракет.
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