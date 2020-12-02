набу закрыло дело о вилле Авакова в Италии

02 декабря 2020 | 14:25

В связи с отменой уголовной ответственности за недостоверное декларирование Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает НВ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Досудебное расследование окончательно прекращено по эпизоду о лжи в е-декларациях за 2018 и 2019 годы.

По данным ЦПК, Аваков не внес в декларации виллу в Италии стоимостью 3,3 млн евро, которую получил через свою компанию в октябре 2017 года.

Кроме того, в течение 2015−2018 годов Аваков “забыл” задекларировать доходы от процентов, начисляемых банками.

Детективы НАБУ также проверяли другие разногласия в декларациях, включая доходы жены Авакова и две кипрские компании, которые исчезли из декларации за 2018 год. Все это могло быть основанием для привлечения к ответственности за недостоверное декларирование.

Согласно расследованию проекта Наші Гроші, Арсен Аваков в 2017 году купил виллу на итальянском побережье Средиземного моря через фирму Ferdico S.R.L.

Вилла в муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео в регионе Лацио насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 кв. м.

Напомним, Конституционный суд отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, чем поставил под угрозу безвизовый режим с ЕС, международную финансовую помощь и евроинтеграционное направление Украины.

Скандальное решение КСУ принял по представлению 47 народных депутатов от партии Оппозиционная платформа — За жизнь и депутатской группы За будущее.

В НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах. По данным антикоррупционного ведомства, двое членов КСУ внесли в свои декларации недостоверные данные, и теперь, вероятно, пытаются уйти от ответственности.