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Микитась: Гройсману передали взятку - 2000 км.м. помещений в центре стоимостью 75 млн.грн.

04 декабря 2020 | 14:42

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Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении ВАКС.

"18.12.2017 в завуалированной форме, под видом составления договора о покупке предмета преступления, Гройсману В.Б. было предоставлено, а последним, при пособничестве Коваленко В.Л. на имя Гижка Ю.П., получена для себя неправомерная выгода в особо крупном размере имущественных прав на нежилые помещения ... в жилищном комплексе "Аристократ", ... на сумму 75 450 132,62 гривен, что составляет разницу между фактически уплаченной Гройсманом В.Б. суммой денежных средств и действительной рыночной стоимостью имущественных прав на предмет неправомерной выгоды", - говорится в постановлении.

В то же время, журналист Владислав Сидоренко на странице в сети Facebook опубликовал само постановление.

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